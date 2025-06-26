Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Волгоград 4 июля





В Волгоград в ночь на 4 июля доставят честные мощи святителя Тихона – Патриарха Московского и всея России. С четверга на пятницу в полночь в кафедральном соборе Александра Невского состоится встреча ковчега, божественную литургию возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Ковчег будет находиться в Волгограде до 6 июля включительно. По данным Волгоградской епархии, поклониться святыне волгоградцы смогут в Александро-Невском соборе круглосуточно.

Для справки. Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 г., в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в Донском монастыре Москвы. В 1989 году Святейший Патриарх Тихон был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.