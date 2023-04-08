Расследования

Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовых

Расследования 08.04.2023 20:44
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08.04.2023 20:44


В Ворошиловский районный суд направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего преподавателя Волгоградского техникума железнодорожного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», женщину обвиняют по двум эпизодам получения мелкой взятки и двум фактам служебного подлога. 

— Санкцией ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей) предусмотрено лишение свободы до года, — пояснили информагентству в Волгоградской транспортной прокуратуре. — Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2022 года в тот момент действующий преподаватель техникума в разговоре с двумя студентами, обратившимися к ней за помощью в написании курсовых, убедила их, что сможет решить их проблемы за символические деньги — по четыре тысячи с каждого. 

За восемь тысяч рублей преподаватель выполнила необходимые работы за студентов и внесла в зачетную ведомость недостоверные данные. Обвиняемая также оформила отзыв, оценив курсовые положительно без проверки каких-либо знаний студентов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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