В Ворошиловский районный суд направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего преподавателя Волгоградского техникума железнодорожного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», женщину обвиняют по двум эпизодам получения мелкой взятки и двум фактам служебного подлога.

— Санкцией ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей) предусмотрено лишение свободы до года, — пояснили информагентству в Волгоградской транспортной прокуратуре. — Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2022 года в тот момент действующий преподаватель техникума в разговоре с двумя студентами, обратившимися к ней за помощью в написании курсовых, убедила их, что сможет решить их проблемы за символические деньги — по четыре тысячи с каждого.

За восемь тысяч рублей преподаватель выполнила необходимые работы за студентов и внесла в зачетную ведомость недостоверные данные. Обвиняемая также оформила отзыв, оценив курсовые положительно без проверки каких-либо знаний студентов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»