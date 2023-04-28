Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под суд

В Иловлинский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Гусевка, обвиняемого в убийстве экс-супруги из-за ревности. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина нанес не менее восьми ударов ножом в различные части тела женщины.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант по ходатайству следственного органа содержится под стражей, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Напомним, что, по версии следствия, 23 января 2023 года 42-летняя женщина приехала в гости к своему бывшему мужу в частный дом на улице Ровинского. Экс-супруг в какой-то из моментов вспомнил былое и на почве ревности набросился с ножом на бывшую возлюбленную. Потерпевшая скончалась на месте.

В полицию позвонила мать, которой фигурант дела рассказал о произошедшем сразу после совершения преступления.

Фото: архив ИА «Высота 102»