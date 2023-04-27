



Перед судом в Волгограде предстанет 20-летний житель Дагестана, по вине которого в январе текущего года произошло смертельное ДТП с маршруткой в Кировском районе, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, 18 января 2023 года водитель за рулем КАМАЗа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. От полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры маршрутного такси в возрасте 12, 56 и 76 лет. Несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет причинен тяжкий вред здоровью.

- Первым заместителем прокурора Волгоградской области Светланой Чиженьковой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщила Черединина.





По данным следствия, «КАМАЗ» с прицепом, груженный зерном, двигался по автомобильной дороге по ул. Саши Чекалина в Кировском районе в сторону Красноармейского района. Водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Песчаной, где столкнулся с совершающим поворот на разрешающий сигнал светофора маршрутным такси.

Вину фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Он находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / ИА «Высота 102»

Читайте по теме:







