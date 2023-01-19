Общество

«У нее пошла кровь изо рта»: волгоградка из искореженной КАМАЗом маршрутки рассказала о спасении дочери

Общество 19.01.2023 17:12
0
19.01.2023 17:12


Волгоградка Анастасия Гетманская 18 января оказалась вместе со своей четырехлетней дочерью в салоне маршрутки № 8с, которую на перекрестке в Кировском районе протаранил КАМАЗ. Женщина вспоминает, что в первые минуты после смертельной аварии, все было как в тумане — скрежет металла, разбитые стекла и сильные удары. 

Анастасия наощупь нашла собственного ребенка и заметила, что у дочери изо рта пошла кровь. Пострадавшая уверена, что лишь благодаря умелым и своевременным действиям медиков, для них все закончилось благополучно. Подробности — в видеоматериале ИА «Высота 102». 



— Мы ехали в маршрутке 8с. Со стороны центра города в сторону Красноармейского района ехал КАМАЗ, который протаранил нас на высокой скорости, — рассказала журналистам информагентства пострадавшая женщина. — Дальше все было как в тумане. Я пыталась найти своего ребенка, схватила ее, не смогла открыть ей глаза, и в этот момент меня спиной ударило о сиденья.  

По словам Анастасии, когда маршрутка остановилась, она открыла глаза и поняла, что в салоне никого нет, кроме водителя, издававшего хрипы со своего места. 

— Я посмотрела на дочку — у нее пошла кровь изо рта. Тут приехала скорая. Нас посадили в автомобиль, осмотрели, сразу определили отделение, куда впоследствии и отвезли. Там (в детской больнице № 7 — прим. ред.) оказали всю необходимую помощь, полностью проверили, как ребенка, так и меня. 

Напомним, что по версии следствия, смертельное ДТП с КАМАЗом и рейсовым микроавтобусом Peugeot случилось днем 18 января в Кировском районе Волгограда. 19-летний водитель многотонного грузовика с прицепом  выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. В аварии погибли три человека — 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Число пострадавших к утру 19 января увеличилось до девяти человек.  

Читайте также: 

«Чудом избежал смерти»: выживший в ДТП с КАМАЗом волгоградец рассказал о происшествии

Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видео

«Люди просто посыпались на дорогу»: фоторепортаж ИА «Высота 102» с места смертельного ДТП с маршруткой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.01.2023 21:26
Общество 19.01.2023 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 19:55
Общество 19.01.2023 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 15:31
Общество 19.01.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 15:12
Общество 19.01.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 14:59
Общество 19.01.2023 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.01.2023 14:59
Общество 19.01.2023 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 13:00
Общество 19.01.2023 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.01.2023 12:28
Общество 19.01.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 12:03
Общество 19.01.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 09:34
Общество 19.01.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 08:55
Общество 19.01.2023 08:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.01.2023 08:39
Общество 19.01.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2023 08:16
Общество 19.01.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2023 21:56
Общество 18.01.2023 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2023 20:53
Общество 18.01.2023 20:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
Волгоградец вышел с плакатом против мобилизации у памятника Т-34Смотреть фотографии
20:04
Жильцам дома на севере Волгограда «накинули» за тепло лишние 300 тысяч в платежкахСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы отметили Крещение купанием в ледяной воде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:39
«Вы что, их уже потратили?»: следователи и военные не могут найти зарплату мобилизованного волгоградцаСмотреть фотографии
17:37
Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 – выше лучших мировых работодателей на 7 пунктовСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде осудят мать выпавшей из окна 1,5-годовалой девочкиСмотреть фотографии
17:12
«У нее пошла кровь изо рта»: волгоградка из искореженной КАМАЗом маршрутки рассказала о спасении дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
«Обездвижил и поджег»: 29-летнему волгоградцу грозит пожизненное за зверское убийство кредитораСмотреть фотографии
16:19
Шок-контент: опубликовано видео жестокой расправы подростков над собакой в МихайловкеСмотреть фотографии
15:40
Росстат: в Волгоградской области подорожали бензин АИ-98 и дизтопливоСмотреть фотографии
15:36
МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр КарьераСмотреть фотографии
15:31
Ветераны собрали аргументы за и против переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
15:12
В Городище покусанному собакой школьнику выплатят компенсациюСмотреть фотографии
14:59
Олимпиада РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» принесет дополнительные баллы для поступления в ВУЗыСмотреть фотографии
14:59
Водителей предупредили о ледяном дожде 19 января на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:24
Межрегиональная группировка организаторов азартных игр пошла под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:23
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодомСмотреть фотографии
13:59
Уличенные в картеле фирмы снова выиграли миллиардные тендеры в Волгограде на поставку дорожных камерСмотреть фотографии
13:00
Банк «Открытие»: 80% жителей ЮФО поддерживают идею полной отмены «мобильного рабства»Смотреть фотографии
12:55
Содрали шкуру и начали жарить: студент и школьник задержаны под Волгоградом за зверство с собакойСмотреть фотографии
12:28
Матери и вдовам погибших в СВО военных в Волгограде передают ордена МужестваСмотреть фотографии
12:03
На Крещение в храмах и купелях в Волгоградской области насчитали 17,7 тыс. человекСмотреть фотографии
12:03
«Чудом избежал смерти»: выживший в ДТП с КАМАЗом волгоградец рассказал о происшествииСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде КАМАЗ задавил пешеходаСмотреть фотографии
11:06
От волгоградских налогоплательщиков ждут отчетности до 25 январяСмотреть фотографии
10:18
Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Волгоградец взял в кредит 6,5 млн рублей и отдал их мошенникуСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом оперативники МВД накрыли склад со смертельной незамерзайкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Совершивший смертельное ДТП водитель КАМАЗа задержан в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:18
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось до девятиСмотреть фотографии
 