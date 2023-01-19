«У нее пошла кровь изо рта»: волгоградка из искореженной КАМАЗом маршрутки рассказала о спасении дочери

Волгоградка Анастасия Гетманская 18 января оказалась вместе со своей четырехлетней дочерью в салоне маршрутки № 8с, которую на перекрестке в Кировском районе протаранил КАМАЗ. Женщина вспоминает, что в первые минуты после смертельной аварии, все было как в тумане — скрежет металла, разбитые стекла и сильные удары.

Анастасия наощупь нашла собственного ребенка и заметила, что у дочери изо рта пошла кровь. Пострадавшая уверена, что лишь благодаря умелым и своевременным действиям медиков, для них все закончилось благополучно. Подробности — в видеоматериале ИА «Высота 102».





— Мы ехали в маршрутке 8с. Со стороны центра города в сторону Красноармейского района ехал КАМАЗ, который протаранил нас на высокой скорости, — рассказала журналистам информагентства пострадавшая женщина. — Дальше все было как в тумане. Я пыталась найти своего ребенка, схватила ее, не смогла открыть ей глаза, и в этот момент меня спиной ударило о сиденья.

По словам Анастасии, когда маршрутка остановилась, она открыла глаза и поняла, что в салоне никого нет, кроме водителя, издававшего хрипы со своего места.

— Я посмотрела на дочку — у нее пошла кровь изо рта. Тут приехала скорая. Нас посадили в автомобиль, осмотрели, сразу определили отделение, куда впоследствии и отвезли. Там (в детской больнице № 7 — прим. ред.) оказали всю необходимую помощь, полностью проверили, как ребенка, так и меня.

Напомним, что по версии следствия, смертельное ДТП с КАМАЗом и рейсовым микроавтобусом Peugeot случилось днем 18 января в Кировском районе Волгограда. 19-летний водитель многотонного грузовика с прицепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. В аварии погибли три человека — 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Число пострадавших к утру 19 января увеличилось до девяти человек.

Читайте также:

«Чудом избежал смерти»: выживший в ДТП с КАМАЗом волгоградец рассказал о происшествии

Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видео

«Люди просто посыпались на дорогу»: фоторепортаж ИА «Высота 102» с места смертельного ДТП с маршруткой