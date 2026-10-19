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Общество

Звездопад Ориониды волгоградцы увидят в ближайшие дни

Общество 19.10.2026 06:28
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19.10.2026 06:28


21–22 октября волгоградцы смогут наблюдать пик активности Орионид, одного из самых ярких осенних звездопадов.

Метеоры из созвездия Ориона будут особенно заметны при ясном ночном небе. Для наилучшего обзора рекомендуется выбирать удаленные от городских огней места, чтобы искусственное освещение не мешало наблюдению.

24 октября астрономы ожидают метеорный поток Лео Минорид. ОН будет весьма слабым, не более двух вспышек в час. Из-за почти полной Луны, освещающей небо, эти вспышки будут практически незаметны, что делает это явление более привлекательным для опытных наблюдателей. 26 октября в Волгограде случится полнолуние - Луна поднимется в созвездии Рыб. Особенно эффектно Луна выглядит сразу после восхода, когда её тёплый желтовато-оранжевый оттенок на горизонте создаётся из-за преломления света в атмосфере.

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