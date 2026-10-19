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Общество

Пособия в ноябре волгоградские семьи получат в срок

Общество 19.10.2026 06:03
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19.10.2026 06:03


4 ноября вся страна будет отмечать День народного единства. Этот день является важным государственным праздником, следовательно, будет выходным.

Как сообщает СФР, стандартный порядок выплат детский пособий будет сохранён. 3 ноября будут произведены выплаты различных пособий за октябрь. Среди них: единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие для детей, чей отец проходит военную службу по призыву.

Семьи, получающие ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трёх лет, также получат выплаты в ноябре по стандартному графику. Перечисление произойдет 5-го числа, что является первым рабочим днём после праздничных выходных.

Важно отметить, что одно из детских пособий будет выплачено досрочно в следующем месяце. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Обычно выплата производится 8 ноября, но так как в следующем месяце эта дата выпадает на воскресенье, родители смогут получить пособие на два дня раньше - 6 ноября. 

Для удобства получателей Социальный фонд старается выплачивать большинство детских пособий в один день. Каждые три дня месяца средства за предыдущий месяц поступают тем, кто выбрал безналичный способ получения. В случае совпадения даты выплаты с государственными праздниками или выходными днями, фонд производит перечисление заранее. Для тех, кто получает выплаты через отделения «Почты России», доставка осуществляется с 3 по 25 число, в зависимости от графика конкретного отделения.

 

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