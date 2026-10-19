





В Тимирязев Центре в Москве стартовали 32‑е соревнования по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships – турнир, который по праву считается крупнейшим в мире в своей дисциплине. Масштаб ROC задают не громкие слова, а цифры и формат: ежегодно в нём принимают участие свыше тысячи пар из десятков стран, а соревновательная программа охватывает все возрастные категории и обе основные дисциплины – европейскую и латиноамериканскую. Статус подтверждается и историей: за более чем три десятилетия проведения ROC стал ключевой площадкой, где формируются международные рейтинги, а победы здесь расцениваются экспертами как маркер мирового уровня мастерства.



Первый день ROC‑2026 превратился в настоящий праздник танца: более 1000 пар из шести возрастных групп вышли на паркет, чтобы побороться за медали в европейской программе.



Главной интригой взрослой категории стало подтверждение статуса фаворитов сезона. Волгоградцы Иван Решетников и Елизавета Харинова уверенно завоевали золото, вновь доказав, что их лидерство – не случайность, а результат системной работы и безупречной синхронности. Серебро досталось дуэту из Саранска – Глебу Преснякову и Софье Тюриной, а бронзовые награды увезут в Нижний Новгород Кирилл Власов и Валерия Криворчук.



Достойно выступила и волгоградская пара в юниорской категории. Андрей Потапов и Ксения Голикова заняли второе место в дисциплине «Юниоры‑2, европейская программа», уступив лишь победителям категории – Алексею Герцену и Карине Эфендиевой из Санкт‑Петербурга. Третьими стали ещё одни представители Северной столицы – Иван Фомин и Евгения Одинокина.



Турнир продолжается: впереди – новые программы и новые поединки на паркете, где каждый шаг - это история, а каждая победа - результат тысяч часов тренировок.



Александр Веселовский

Фото: FDSARR