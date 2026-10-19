Волгоградцам напомнили, что является общедомовым имуществом





Многие граждане задаются вопросом, что включает в себя общедомовое имущество. Особенно это интересно тем, кто внимательно смотрит, какую сумму нужно оплатить за его содержание.



В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области пояснили, что согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ и Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 491, общедомовым имуществом считаются все помещения, предназначенные для обслуживания более одной квартиры.



К таким помещениям относятся лестницы и лестничные площадки, лифты и лифтовые шахты, коридоры, чердаки, технические этажи и подвалы. Также в состав общего имущества входят элементы здания, такие как крыша, фасад, несущие и ненесущие стены, плиты балконов. Неотъемлемой частью общего имущества являются инженерные коммуникации, обслуживающие несколько помещений, включая стояки, электрические щитки и общедомовые приборы учёта. Кроме того, в общую собственность входит земельный участок, прошедший кадастровый учет, с элементами благоустройства, озеленения, детскими и спортивными площадками.



Однако важно понимать, где заканчивается общественная и начинается личная ответственность. Все трубы и оборудование после первого отключающего устройства, внутренняя сантехника, квартирная электропроводка и индивидуальные счётчики остаются в зоне ответственности владельца квартиры. Следует помнить, что доля в общей собственности пропорциональна площади помещения и не может быть продана или подарена отдельно от квартиры. Решения об использовании общего имущества, например, о его сдаче в аренду, принимаются на общем собрании собственников.





