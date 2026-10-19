«Спартак‑Волгоград» вырвал победу в упорной битве с «Балтикой»







В заключительном матче первого тура Суперлиги Евразийской ватерпольной лиги волгоградский «Спартак» в напряжённой борьбе одолел питерскую «Балтику» – 14:12. Победа стала важной не только по счёту, но и по содержанию: красно‑белые выдержали давление соперника и дожали в концовке.



«Балтика», претендовавшая на второе место по итогам тура, с первых минут взяла высокий темп и уже к третьей минуте вела 2:0. Однако волгоградцы не растерялись: усилиями Романа Усова и Кирилла Носаева они сократили отставание, и на малый перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу Санкт‑Петербурга.



Во втором периоде игра шла мяч в мяч: «Спартак» постоянно настигал соперника, сравнивал счёт, но удержать равенство не удавалось. В итоге к большому перерыву «Балтика» сохранила минимальное преимущество – 6:5.



Ключевым отрезком встречи стала третья четверть. Именно здесь «Спартак» выдал ударную серию: за четыре минуты волгоградцы превратили счёт 5:7 в 10:8. По сути, команда решила исход матча, оставалось лишь грамотно сыграть в обороне.



Однако «Балтика» сдаваться не собиралась. В решающей четверти питерцы бросили все силы в погоню и с отставания в три мяча сократили разрыв до одного гола – 11:12. Напряжение достигло предела, но у «Спартака» нашелся свой козырь: Кирилл Носаев оформил два точных броска и снял все вопросы о победителе. Финальный свисток зафиксировал победу красно‑белых – 14:12.



ВК «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Волгоград» – 12:14 (3:2, 3:3, 2:5, 4:4)

18 октября, 12:45. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 1, матч 5.

Казань. Дворец водных видов спорта «Казань».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Павел Летуновский (Москва).

ВК «Балтика»: Сергеев – Бабарыко (1), Поташкин (3), Емцев, Комаров (3), Денисов (1), Алхазишвили – Грачев, Белянский (1), Французов, Волков (1), Тазеев, Калтыгин (2), Сизенок.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин (1), Рудай (1), Еськов (1), Носаев (3), Усов (3), Махиянов – Трусов, Шайхутдинов (2), Буланаев, Андрюков (1), Шулев (2), Чуксин, Малахов.

Выигранные спринты: 2 – 2.

5-метровые/голы: 1/1 – 2/2.

Броски по воротам: 30 – 30.

Эффективность бросков, %: 40 – 47.

Удаления: 12 – 11.



По итогам первого тура «Спартак‑Волгоград» одержал три победы и делит 2–3 место с астраханским «Динамо‑СШОР», имея в активе 9 очков. Впереди у волгоградцев международный старт: с 22 по 25 октября команда примет участие в первом квалификационном раунде Кубка Конфедераций в Афинах. После европейского вояжа «Спартак» вернётся в Волгоград: второй тур ЕВЛ пройдёт с 3 по 7 ноября в спортивном комплексе «Спартак‑Волгоград».



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»