Спорт

Волгоградские гандболисты одержали две победы над ростовским «Лидером»

Спорт 23.04.2023 20:20
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23.04.2023 20:20


Гандболисты «Каустика» улучшили ситуацию в турнирной таблице для себя после двух побед над соперниками из Ростова-на-Дону. В Волгограде в ФОК "Молодёжный"  они переиграли ростовский "ДГТУ-Лидер" в двух матчах 14-го тура высшей лиги - 42:22 и 46:25 соответственно.
Как сообщает ИА "Высота 102", как и  предыдущий соперник "химиков",  астраханское «Динамо-СШОР», ростовчане  не смогли навязать полноценную борьбу противникам на протяжении обоих  поединков. Сказывалась и турнирная ситуация перед этим туром. Волгоградцы занимали третье место c 37-ю очками, а "Лидер" расположился на седьмой строчке с 10-ю набранными баллами.  
Первая встреча, прошедшая накануне, началась с уверенного лидерства "Каустика". Грамотно использовав позиционное нападение и контратаку, подопечные Рафаэля Самитова отличились четырежды на первых минутах. Затем гости всё же открыли счёт своим заброшенным мячам.  Десятиминутка прошла под контролем хозяев. Тем не менее, ближе к середине тайма ситуация на площадке немного стала выравниваться.

Когда табло показывало 10:9 в пользу волгоградского клуба,  два результативных действия подряд в исполнении Кирилла Кремнева позволили нашему коллективу оторваться на три очка. Концовка первой половины игры осталась за "Каустиком", а дубль Даниила Кольцова и мяч Данилы Иванова помогли волгоградцам уйти на перерыв, лидируя со счетом  20:13.
Стоит отметить, что ростовские гандболисты старались оказать сопротивление  в начале второго тайма. Но всё-таки волгоградская команда на правах фаворита окончательно убила интригу, убежав от оппонентов на 10 мячей.  Концовку поединка соперники уже доигрывали, сконцентрировавшись на отработке игровых схем и связок на матч, который предстояло провести этим командам на следующий день. Итоговый счёт первого этапа противостояния между "Каустиком" и "ДГТУ - Лидер" - 42:22. Лучшими бомбардирами у хозяев стали Артём Введенский и Данила Иванов с 6-ю заработанными очками.  Кирилл Кремнев забросил 5 мячей.

Второй матч, состоявшийся сегодня, 23 апреля, оказался даже более простым для команды Самитова. "Каустик" снова установил комфортное преимущество с самого старта - 3:0 благодаря точным попаданиям Кирилла Кремнева, Данилы Иванова и Сергея Палащенко.  Во второй десятиминутке солировал Даниил Кольцов, который отличился 8 раз подряд.  "Вошедшим во вкус" волгоградцам  ростовчане могли ответить лишь редкими заброшенными мячами.  А перед самым перерывом Кирилл Кремнев оформил три гола, что позволило уйти на отдых "Каустику" со счетом - 25:11.

Речи о возрождении интриги во второй половине поединка уже не шло. Изрядно уставшие гандболисты из Ростова-на-Дону так и не смогли догнать соперников. И снова, как и днём ранее, победитель стал известен задолго до финала. К радости своих болельщиков "Каустик" выиграл и второй этап противостояния без шансов для оппонентов - 46:25. Самыми результативными игроками в составе волгоградцев сегодня стали Даниил Кольцов с 9 точными попаданиями, а также Кирилл Кремнев и Никита Ларин с 8-ю и 7-ю голами соответственно.
Иван Тюгаев
Фото "Каустик" VK.com

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