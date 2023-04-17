Память погибшего в СВО подполковника Максима Потемина увековечат в Волгограде

В Волгограде спортсмены и тренеры ДЮСШ №6 обратились в городскую думу с инициативой об увековечении памяти погибшего в июле 2022 года летчика-штурмовика Максима Потемина. На ближайшем заседании депутаты планируют рассмотреть соответствующий проект решения. Об этом 17 апреля ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе гордумы.

– В ДЮСШ №6 Красноармейского района в юношеские годы занимался Максим Потемин, – пояснили в городской думе. – Положительное решение приняла комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде. На основании данных документов разработан проект решения об увековечении.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 41-летний подполковник Максим Потемин погиб 8 июля прошлого года при выполнении боевых задач. С участником СВО простились в родном городе 24-го числа того же месяца.

– Максим родился в Волгограде. Здесь окончил школу. Затем поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, после расформирования которого его перевели в Краснодарское училище. Окончил его в 2002 году, – рассказывал «Высоте 10» отец героя Алексей Потемин. – Некоторое время служил в Котельниково, потом перебрался в Ростов. Был инструктором по прыжкам с парашютом, позднее старшим офицером парашютно-десантной службы округа, затем – заместителем начальника штаба округа, был штурманом дивизии. Летал на разных типах самолетов. На Украину откомандирован от воинской части в Крымске.

Погибший в ходе спецоперации волгоградец – продолжатель семейной династии. Его дед был начальником парашютно-десантной службы в Качинском училище, потом на этой должности его сменил отец погибшего военного, который сейчас является председателем Волгоградской областной федерации парашютного спорта. На счету Максима Потемина более 700 прыжков.

Посмертно Указом Владимира Путина Максим Потемин награжден орденом Мужества.

В гордуме уточняют, что увековечить память летчика планируют, установив мемориальную доску на территории ДСЮШ №6.

Фото: предоставлено Алексеем Потеминым