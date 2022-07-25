«В конце июля должен был вернуться домой»: на Украине погиб подполковник из Волгограда Максим Потемин

В Волгограде накануне простились с погибшим на Украине в ходе выполнения специальной военной операции 41-летним подполковником Максимом Потеминым. Как стало известно ИА «Высота 102», летчик-штурман погиб 8 июля.

— Максим погиб в ходе спецоперации 8 июля. Представлен посмертно к ордену Мужества. Знаю, что их командный пункт накрыла ракета комплекса HIMARS (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим.ред.). В конце июля сын должен был вернуться домой, — рассказал информагентству отец погибшего офицера Алексей Потемин.

По словам мужчины, Максима Потемина похоронили 24 июля на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.

— Максим родился в Волгограде. Здесь окончил школу. Затем поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, после расформирования которого его перевели в Краснодарское училище. Окончил его в 2002 году, — вспоминает Алексей Потемин. — Некоторое время служил в Котельниково, потом перебрался в Ростов. Был инструктором по прыжкам с парашютом, позднее старшим офицером парашютно-десантной службы округа, затем — заместителем начальника штаба округа, был штурманом дивизии. Летал на разных типах самолетов. На Украину откомандирован от воинской части в Крымске.

Известно, что погибший офицер несколько лет находился в командировке в Анголе. По возвращении из республики Максим Потемин отправился в зону проведения СВО.

Погибший в ходе спецоперации волгоградец — продолжатель семейной династии. Его дед был начальником парашютно-десантной службы в Качинском училище, потом на этой должности его сменил отец погибшего военного, который сейчас является председателем Волгоградской областной федерации парашютного спорта. На счету Максима Потемина более 700 прыжков.

Фото: предоставлено Алексеем Потеминым

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