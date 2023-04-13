



Сегодня, 13 апреля, Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор бывшему замглавы администрации района Антону Буднику и экс-замначальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС Артему Майхруку.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Бывший замначальника отдела также осужден по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Будник приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Майхрук - к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда.

Экс-сотрудников районной администрации, как ранее сообщало ИА «Высота 102», были задержаны в июне 2022 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

По материалам дела, в начале марта 2022 года к начальнику районного отдела ЖКХ и работы с ТОС обратился местный предприниматель, чтобы решить вопрос с отключением коммунальных ресурсов в здании автосервиса. Отключение энергоресурсов планировалось в рамках исполнительного производства в отношении коммерсанта о демонтаже части здания. Чиновник сообщил о поступившей просьбе заместителю главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда, хотя данный вопрос не входил в непосредственную компетенцию чиновников.

Зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, чиновники предложили предпринимателю за 500 тысяч рублей якобы решить его проблему. 4 марта при получении требуемой суммы Майхрук передал 400 тысяч рублей Антону Буднику, а остальную сумму оставил себе.

В рамках расследования был установлен еще один эпизод противоправной деятельности. Так, в период времени с 29 октября 2021 года по 4 ноября 2021-го бывший заместитель начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района получил от представителя местного предпринимателя взятку в сумме 3 тысяч рублей за законные действия в виде оказания содействия в решении вопроса о согласовании места размещения контейнерной площадки для мусора.

Вину в мошенничестве оба бывших чиновника признали. Вину в мелком взяточничестве Майхрук отрицал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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