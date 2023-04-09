Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустили

Расследования 09.04.2023 20:41
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09.04.2023 20:41
В Волгоградской области к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 53-летний местный житель, который совершил поджог дома бывшей сожительницы с детьми.
- С учетом засчитанного времени в срок отбытия наказания - фактического задержания и содержания под стражей, включая домашний арест, наказание в виде 8 месяцев лишения свободы считается отбытым полностью, - сообщили во Фроловском городском суде.
При назначении наказания суд учел наличие на иждивении малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, полное возмещение реально причиненного преступлением ущерба в размере 5000 рублей, что подтверждено потерпевшей. А также признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие инвалидности 3 группы по общему заболеванию и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Судом установлено, что вечером 16 ноября 2022 года фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения в домовладении, принадлежащем на праве собственности его сожительнице в хуторе Терновка Фроловского района. Мужчина поругался со своей младшей дочерью, после чего решился на поджог.
Примерно в 22:00 он разбил окно домовладения, и, взяв канистру с бензином, облил внешний угол дома и поджег его зажигалкой. После этого он поджег резиновый коврик и бросил его через окно в дом. Далее мужчина пролез в окно с канистрой и стал обливать все бензином. Его остановили соседи. Вину он полностью признал.
Ранее сообщалось, что не раз судимый поджигатель, будучи в разводе с 37-летней женщиной, периодически захаживал к ней, чтобы общаться с детьми. 16 ноября перед очередным визитом горе-отец изрядно выпил и, находясь в неадекватном состоянии, принялся воспитывать дочь. Однако девочка предпочла скрыться от нравоучений в доме, а мать заперла дверь в надежде, что ее экс-супруг устранится. Это и привело мужчину в ярость. Ничего лучше, кроме как поджечь дом вместе с детьми, он на тот момент не придумал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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