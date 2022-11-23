В Волгоградской области 23 ноября Фроловский районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу 53-летнего жителя хутора Терновка, который 16 ноября облил бензином и поджег дом, в котором находилась его бывшая сожительница с детьми. Напомним, что спасти людей удалось вовремя прибывшим на место происшествия сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области – стражи порядка песком забросали горящий коридор дома и задержали поджигателя.

По данным следствия, в результате происшествия экс-супруге поджигателя был нанесен ущерб на сумму более 366 тыс. рублей, что оценивается как значительный ущерб. В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье по ч.3 ст.30, ч. 2 ст.167 УК РФ – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

– Фроловским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 января 2023 года, – сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области 23 ноября.

Ранее сообщалось, что не раз судимый поджигатель, будучи в разводе с 37-летней женщиной, периодически захаживал к ней, чтобы общаться с детьми. 16 ноября перед очередным визитом горе-отец изрядно выпил и, находясь в неадекватном состоянии, принялся воспитывать дочь. Однако девочка предпочла скрыться от нравоучений в доме, а мать заперла дверь в надежде, что ее экс-супруг устранится. Это и привело мужчину в ярость. Ничего лучше, кроме как поджечь дом вместе с детьми, он на тот момент не придумал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области