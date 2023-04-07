







Власти Котово обнародовали анализы воды, отобранных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Как сообщает ИА «Высота 102», данные опубликовал накануне глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков в социальной сети.





- В пробах обнаружено превышение по мутности и железу, что не соответствует нормам СанПиН. Остальные показатели соответствуют нормам, - заверил жителей Котово чиновник.





Однако котовчане сразу поймали главу района на несоответствии обнародованных сведений. Так, Сергей Чумаков сообщил, что пробы были взяты 27 марта 2023 года. Однако тут же заявил, что причиной ухудшения качества воды стало, цитата, «проведение 28 марта ремонтных работ на участке водовода Филино-Котово.





- Как такое может быть – вода, получается, испортилась до аварии? Или нас просто водят за нос и не говорят всей правды? – возмущаются котовчане.





Горожане попросили главу района также полностью опубликовать анализ воды, однако пока чиновник не откликнулся.





Жителей насторожил и тот факт, что власти долго тянули с обнародованием результатов анализов воды.





- Сначала нам обещали их опубликовать 3 апреля, потом – 4 апреля, потом расплывчато заявляли, что анализы ожидаются. И вот, наконец, решились. Но мы не верим в то, что та жижа, которая текла из кранов в наших квартирах, была, как уверяют власти, почти безопасной, - обсуждают котовчане официальную информацию.













Напомним, за неделю до взятия проб, 27 марта, жители города стали жаловаться на отвратительную воду. Котовчане выкладывали фото коричневой жидкости в соцсетях и сообщали о том, что она пахнет болотом, имеет примеси в виде глины и песка, которые были видны невооруженным взглядом, а также жирную пленку. Судя по географии адресов, с подобной ситуацией столкнулись практически все жители города.





Только через неделю был произведен отбор проб. По словам котовчан, сначала сотрудники МУП «Котово Водоканал» ходили по квартирам с пластиковыми бутылками из-под лимонада, которые вряд ли можно было считать приспособленными для взятия образцов воды. Результаты исследования данных проб жителям до сих пор неизвестны, как и то, отправлялись ли они вообще на исследование.





Накануне, 6 апреля в Котово был произведен еще один масштабный отбор проб ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии». Однако качество воды уже к этому времени улучшилось, во всяком случае, она стала более прозрачной. Горожане возмущены тем, что воду не исследовали в пик периода, когда ее не то, что нельзя было пить, но даже купаться. При этом жители выражали недоумение тем обстоятельством, что власти города даже не организовали подвоз питьевой воды.





Интересно, что после скандала в образовательных и дошкольных учреждениях города на отдельных столиках появились чайники с кипяченой водой и стаканами для учащихся. На какой воде все это время готовилась еда для школьников и детсадовцев, так и осталось неизвестным. При этом в соцсетях многие жители города жаловались на инфекцию, которая имела признаки рвоты и диареи, а некоторые утверждали, что попадали в том числе с детьми в больницы.





Ранее котовчане призвали чиновников прекратить тратить деньги на некачественное обустройство парка, а направить их на решение самой главной проблемы города, связанной с отвратительным водоснабжением и отоплением. В комитете ЖКХ Волгоградской области поясняли, что в Котово уже реализуется проект по реконструкции всей сети водоснабжения. Эти работы, по заверению чиновников, должны завершиться в 2024 году.





Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово