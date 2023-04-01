«Хватит закапывать деньги!»: в Котово разваливается парк за 40 миллионов

- В парк продолжают вкладывать деньги, вместо того, чтобы отремонтировать то, что было построено и уже разваливается, - говорят горожане. – При этом в Котово катастрофическая ситуация с водоснабжением и отоплением. На сетях постоянные порывы, уже две недели из кранов течет коричневая вода. Мы считаем, что бюджетные деньги надо направить в первую очередь на обеспечение города чистой водой и на ремонт сетей.
Расследования 01.04.2023 13:23
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01.04.2023 13:23
- В парк продолжают вкладывать деньги, вместо того, чтобы отремонтировать то, что было построено и уже разваливается, - говорят горожане. – При этом в Котово катастрофическая ситуация с водоснабжением и отоплением. На сетях постоянные порывы, уже две недели из кранов течет коричневая вода. Мы считаем, что бюджетные деньги надо направить в первую очередь на обеспечение города чистой водой и на ремонт сетей.
В Котово Волгоградской области разрушается парк, в который каждый год вкладывают огромные деньги. Горожане показали, как выглядит сегодня территория Центрального парка, часть которого в рамках третьего этапа была сдана осенью прошлого года.
Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, уложенная плитка уже откололась, а в некоторых местах провалилась и пошла волнами. В неприглядном состоянии находится и причальная стенка, от которой отваливаются куски цемента и облицовки.
Жители не досчитались уже одной опоры освещения, которая загадочным образом куда-то исчезла из парка. Теперь на этом месте торчат оголенные провода. С учетом того, что в парке гуляют дети, несложно представить, какой опасности они подвергаются.
Да что там провода. Бегать по детской площадке малышне также не рекомендуется.
Котовчанин Александр Демченко стал свидетелем прогулки в парке воспитанников городского детского дома и был в шоке, когда увидел, как дети постоянно падали на покрытии, части которого поднялись на несколько сантиметров. По мнению мужчины, на такой плитке не только бегать, но и ходить опасно.
Не огорожен и высокий причал, с которого также рискуют упасть маленькие посетители парка.
Между тем, Центральный парк Котово с каждым годом становится все дороже. Власти продолжают так называемое «благоустройство», но уже построенное и отремонтированное выходит из строя. Сегодня стоимость этой территории отдыха приблизилась уже к 40 миллионов рублей.
Так, работы по обновлению парка начались в 2018 году. Первый подряд на 8,2 миллиона рублей получил предприниматель Владимир Давид. В последующие годы около 9 миллионов рублей освоило ООО «Волгоградсервис», 15,9 миллиона рублей – ООО «Стройэлектромонтаж», последний аукцион уже в этом году выиграл предприниматель М.С.Рушанян еще на 4,7 миллиона рублей.
Недавно, наконец, власти додумались провести в парке поливочный водопровод – уже заказаны работы на 724 тысячи рублей.
Из-за отсутствия полива сотни тысяч рублей, потраченные на высадку успешно засохших насаждений, были выкинуты на ветер. А поливочные машины, которые ездили по уложенной плитке, благополучно ее добили.
Однако за это время два объекта парка, которые обошлись более, чем в два миллиона рублей, уже вышли из строя. Разрушилась возведенная с нарушениями технологии баскетбольная площадка, построенная в рамках нацпроекта. Об этой вопиющей истории сообщало ИА «Высота 102». Серьезные повреждения получила сцена, которая обошлась бюджету почти в 1,4 миллиона рублей.
Пропажа сцены из парка в свое время переполошила жителей Котово. Во время приезда активистов ОНФ в Котово этой зимой жители поинтересовались у чиновников, что случилось с этим объектом. Тогда в администрации пояснили, что сцену перенесли на Сталинградскую площадь. А там тент летней сцены не выдержал снега и был поврежден, после чего остатки конструкций разобрали и отправили на хранение. Горожане до сих пор недоумевают, как можно было допустить порчу муниципального имущества и уверены, что это произошло из-за элементарной безответственности должностных лиц.
Жители Котово считают, что чиновникам пора прекратить закапывать огромные бюджетные деньги в эту территорию.
- В парк продолжают вкладывать деньги, вместо того, чтобы отремонтировать то, что было построено и уже разваливается, - говорят горожане. – При этом в Котово катастрофическая ситуация с водоснабжением и отоплением. На сетях постоянные порывы, уже две недели из кранов течет коричневая вода. Мы считаем, что бюджетные деньги надо направить в первую очередь на обеспечение города чистой водой и на ремонт сетей.
Напомним, котовчане с самого начала благоустройства Центрального парка жаловались на качество проводимых здесь работ и называли происходящее "позороустройством".
Вопросы к чиновникам возникли и у Волгоградского УФАС, которое уличило муниципальные власти в нарушении прозрачности закона о контрактной системе в связи с не размещением на сайте госзакупок актов о приемке работ в рамках третьего этапа реконструкции территории отдыха. За допущенные нарушения в отношении чиновников антимонопольщики возбудили административное дело.
Фото Александра Касьянова
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