Расследования

«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую воду

Расследования 27.03.2023 12:45
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27.03.2023 12:45


Вот уже около недели жители десятков многоквартирных домов Котово Волгоградской области жалуются на качество воды в своих квартирах. Как сообщает ИА «Высота 102», котовчане уверены, что в города необходимо объявлять чрезвычайную ситуацию, так как вода может быть опасной для потребителей. 

Шокирующими фотографиями того, что течет из кранов котовчан, переполнены социальные сети. 

– Идет коричневая вода, в ней даже страшно купаться, – делятся горожане.

 Запах ужасный, воняет болотом, – жалуется другой пользователь. 

 Мало того, что вода желтая, она еще и с песком! – возмущаются люди. 

 Вода плохо пахнет и с какими-то жирными разводами, – негодуют другие жители. 

 Купили новый фильтр, уже через неделю он стал негодным. Когда это все закончится? – требуют ответа от городских властей котовчане. 


Судя по выложенным фотом, география адресов с непонятной водой весьма широка. Это дома по ул. Нефтяников, 7,  ул. Мира 147, 155, 159, 181, 185,  ул. Коммунистическая 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88,  ул. Мира 151, 177, 187, 193, 197/а, 199/2, 206,  ул. Свердлова 2, 4, 24, 29, 30а, ул. Разина 6,10, 12, 14,  ул.Победы 5, 11, 24, 28, 32, 38, 40,  ул.Ленина,1, ул. Набережная, 64,73,  ул. Колхозная, 9б, ул. Лаврова 17,  ул. Губкина 1,2,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 8, ул. Кирова 16, ул. Синельникова, 6.

Котовчане уже направили сотни сообщений в экстренные службы по телефону 112, так как ситуацию, которая сложилась в городе с водоснабжением, они считают вопиющей.

При этом жители сообщают, что сотрудники муниципального предприятия «Котово-Водоканал» совершают обход квартир и берут воду на анализы. Но качеству взятых проб люди не доверяют. 

 Это же смешно, сотрудники ходят с полуторалитровыми пластиковыми бутылками из-под лимонада! – негодуют горожане. – При этом никаких актов не составляют и никак не представляются. Мы даже не сомневаемся, что пробы у них будут соответствовать всем нормам. 

Между тем, жители Котово намерены привлечь для расследования ситуации с отвратительным водоснабжением Роспотребнадзор и другие надзорные инстанции. 

 Наш город уже давно – это сплошное ЧП, – констатируют горожане. – Постоянные проблемы с водой и отоплением вынуждают людей уезжать отсюда. Но власти это, видимо, не волнует. 

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с и.о директора МУП «Котово-Водоканал» Анатолием Штремелем и поинтересовался, с чем связано такое резкое ухудшение качества воды в городе. 

 Причина выясняется, проводятся необходимые анализы, – пояснил руководитель предприятия. 

Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово

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