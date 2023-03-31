До Новоаннинского района Волгоградской области днем 31 марта добрались снегопады. Погодное явление сняли на видео местные жители. По сообщению волгоградских синоптиков, осадки ожидаются в отдельных районах региона сегодня вечером и в ночь на 1 апреля.

Так, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, местами предстоящей ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега с дождем, а вот уже днем 1 апреля снег не прогнозируют.

– Температура воздуха днем в субботу составит в регионе от +9 до +14 градусов, – сообщают специалисты.

Известно, что снег сегодня также выпал в Киквидзенском и Серафимовичском районах Волгоградской области. Что до Новоаннинского района, то всего за каких-то полчаса, по словам местных жителей, земля успела покрыться приличным слоем снега.





Согласно альтернативным сервисам погоды, уже в ближайшие часы снежный фронт уйдет в сторону Воронежской области. Не исключено, что небольшие осадки выпадут в Урюпинске.

Напомним, что еще неделю назад столбики термометров в Волгоградской области подбирались в отдельных районах до отметки +25 градусов.

Видео: Новоаннинский сегодня