







Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 41-летней бывшей учительницы математики Гульнары Низамовой, которая издевалась над своей 8-летней падчерицей

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Низамова, осужденная в январе текущего года к 4 годам колонии общего режима, обжаловала приговор в апелляционной инстанции.

- Вину в инкриминируемом деянии Низамова не признала, обжаловав приговор в апелляционном порядке и просив ее оправдать, - сообщила Черединина. - Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции в отношении Низамовой, оставив его без изменения.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение несовершеннолетнему физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).













Следствием и судом установлено, что с 26 мая по 28 июня 2022 года Низамова истязала 8-летнюю дочь сожителя. Отец ребенка находился на заработках и узнал о зверствах, когда это дело получило огласку. Мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. Девочка смогла выбраться из дома через окно и убежать к бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: прокуратура Волгоградской области / читатели «Высоты 102»