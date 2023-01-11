Расследования

«Вину не признала»: под Волгоградом садистку осудили на 4 года за насилие над падчерицей

Расследования 11.01.2023 14:47
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11.01.2023 14:47


Палласовский районный суд Волгоградской области сегодня, 11 января, огласил приговор в отношении 41-летней бывшей учительницы математики Гульнары Низамовой. Женщину обвиняли в истязании малолетней падчерицы — садистка била, обливала водой, окунала головой в унитаз и прижигала утюгом 8-летнего ребенка. 

Как сообщает ИА «Высота 102», рассмотрев материалы, собранные сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области в рамках расследования резонансного преступления, суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, учительница сельской школы с 26 мая по 28 июня 2022 года истязала восьмилетнюю дочь своего сожителя. Пока отец ребенка находился на заработках, мачеха изощренно издевалась над падчерицей – била ребенка, обливала холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз.  28 июня девочка сумела выбежать из дома и обратилась за помощью к бабушке. Задержали садистку сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Ход расследования уголовного дела был взят  под контроль прокуратурой. 

Кроме отбывания наказания в колонии Низамовой придется выплатить крупную сумму. 

–  С осуждённой Низамовой в пользу падчерицы судом взыскана также компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

– Также по инициативе прокурора суд вынес частное определение в адрес руководства образовательного учреждения, которое посещала потерпевшая, акцентировав внимание на необходимости активизации профилактической работы, – уточнила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 


Фото: читатели ИА «Высота 102» / Гульнара Низамова/ok.ru / прокуратура Волгоградской области 

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