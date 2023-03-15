Выросла смена: юные волгоградские гандболистки идут за чемпионством









Сборная Волгоградской области по гандболу вышла в полуфинал национального первенства среди девушек до 18 лет, проходящем в Ростове-на-Дону.

Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу "Динамо-Синары", сегодня, 15 марта, команда под руководством заслуженного тренера России Василия Бушнева уверенно разгромила соперниц из Санкт-Петербурга со счётом 51:25.







С самого начала встречи волгоградки установили комфортное для себя преимущество и к окончанию трети тайма вели в счёте 9:4. До конца первой половины матча отрыв только увеличивался. И к перерыву результат стал 29:13 в пользу волгоградского региона. Наши гандболистки забивали голы на любой вкус: в быстрых отрывах, в позиционном нападении, а также с зоны девяти и семи метров. В то же время коллектив из Питера избрал тактику реализации своих моментов в основном через дальние броски.





Состав сборной Волгоградской области: Прокофьева - 9, Семина - 7/2, Медкова - 5/1, Минченко - 5, Смирнова - 4 (2 мин.), Гривина - 4, Каменская - 4 (2 мин.), Макарова - 3, Карева - 3, Сметанина - 3, Аипова - 2 (2 мин.), Прокудина - 1, Сучилина - 1.

Теперь в полуфинале российского первенства наша команда в пятницу, 17 марта, встретится с коллективом из Самарской области. Начало игры в 12:30 ч.







Иван Тюгаев



Второй тайм оказался лишь формальностью. Подопечные Бушнева спокойно довели дело до победы, даже не позволив противникам приблизиться к себе хоть на каком-то отрезке матча. Итоговый триумф команды Волгоградской области - 51:25. Спортсменки с берегов Волги доказали свой класс и мастерство на деле и заслуженно вышли в плей-офф чемпионата.Напомним, в первых двух турах сборная нашего региона также переиграла оппоненток из Астраханской области и Краснодарского края со счётом 42:18 и 29:25.Отметим, что в составе волгоградской дружины выступают гандболистки основного состава "Динамо" - 16 летние Варвара Семина и Арина Прокофьева. Помимо набранных очков в сегодняшнем матче они в других поединках заработали 22 и 10 очков соответственно.