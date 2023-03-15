Спорт

Выросла смена: юные волгоградские гандболистки идут за чемпионством

Спорт 15.03.2023 21:50
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15.03.2023 21:50



Сборная Волгоградской области по гандболу вышла в полуфинал национального первенства  среди девушек до 18 лет, проходящем в Ростове-на-Дону.
 
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу  "Динамо-Синары", сегодня, 15 марта, команда под руководством заслуженного тренера России Василия Бушнева уверенно разгромила соперниц из Санкт-Петербурга со счётом 51:25.

С самого начала встречи волгоградки установили комфортное для себя преимущество и к окончанию трети тайма вели в счёте 9:4. До конца первой половины матча отрыв только увеличивался. И к перерыву результат стал 29:13 в пользу волгоградского региона. Наши гандболистки забивали голы на любой вкус: в быстрых отрывах, в позиционном нападении, а также с зоны девяти и семи метров. В то же время коллектив из Питера избрал тактику реализации своих моментов в основном через дальние броски.
 
Второй тайм оказался лишь формальностью. Подопечные Бушнева спокойно довели дело до победы, даже не позволив  противникам приблизиться к себе хоть на каком-то отрезке матча.  Итоговый триумф команды Волгоградской области -  51:25. Спортсменки с берегов Волги  доказали  свой класс и мастерство на деле и заслуженно вышли в плей-офф чемпионата.

Состав сборной Волгоградской области: Прокофьева - 9, Семина - 7/2, Медкова - 5/1, Минченко - 5, Смирнова - 4 (2 мин.), Гривина - 4, Каменская - 4 (2 мин.), Макарова - 3, Карева - 3, Сметанина - 3, Аипова - 2 (2 мин.), Прокудина - 1, Сучилина - 1.
 
Напомним, в первых двух турах сборная нашего региона также переиграла оппоненток из Астраханской области и  Краснодарского края со счётом  42:18 и 29:25.
 
Отметим, что в составе волгоградской дружины выступают гандболистки основного состава "Динамо" - 16 летние Варвара Семина и Арина Прокофьева. Помимо набранных очков в сегодняшнем матче они в других поединках заработали 22 и 10 очков соответственно.
 
Теперь в полуфинале российского первенства наша команда в пятницу, 17 марта, встретится с коллективом из Самарской области. Начало игры в 12:30 ч.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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