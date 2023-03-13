Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти 5-летней девочки

Пятилетняя девочка скончалась в Городищенской ЦРБ в Волгоградской области утром 13 марта. Как стало известно ИА «Высота 102», на данный момент причина смерти неизвестна.

По информации собственного источника информагентства в экстренных службах, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу утром в понедельник. Эту информацию подтверждают и в комитете здравоохранения Волгоградской области. К сожалению, усилия специалистов не принесли положительного результата.

– На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного родственниками в Городищенскую ЦРБ, – прокомментировали в облздраве. – Ребенок поступил в лечебное учреждение 13 марта в крайне тяжелом состоянии.

По неподтвержденной информации, причиной смерти могло стать запущенное инфекционное заболевание и позднее обращение за помощью к специалистам.