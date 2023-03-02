Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионов

Экономика 02.03.2023 18:01
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02.03.2023 18:01
В Волгограде за 260 миллионов рублей выставлен на продажу пятиэтажный торговый комплекс «Царицынский пассаж», расположенный в центре города вблизи железнодорожного вокзала.
Как сообщает ИА «Высота 102», на популярном сайте бесплатных объявлений, где появилось это предложение, можно найти и другие - о продаже этого здания по этажам. Так, к примеру, помещения на третьем этаже «Царицынского пассажа» площадью 1515,5 кв.м. продаются за 37 887 500 рублей. Второй этаж в 1773,5 кв.м. можно приобрести за 52 072 500 рублей. Цокольный этаж площадью 1218 кв.м. оценен продавцом в 24 360 000 рублей.
Общая площадь торгового центра, расположенного на улице Коммунистическая, 24, составляет 10152, 8 кв.м.
Отметим, что все объявления размещены частным лицом.
Примечательно, что у «Царицынского пассажа» сменился собственник чуть больше года назад. Осенью 2021-го этот торговый центр приобрела Снежана Тюрина из Санкт-Петербурга за 165,5 миллиона рублей.
Фото с сайта «Авито»
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