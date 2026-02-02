



Роспотребнадзор ограничил доступ к 1,2 тыс. ресурсов с информацией о запрещенных биологических добавках. Информация о сайтах, где продаются запрещенные к использованию БАДы, была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки.

Жителям Волгоградской области советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и в аптеках, а также проверять товар на соответствующие сертификаты.

В случае обнаружения некачественного товара волгоградцам рекомендуют обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555–49–43.