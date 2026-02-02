В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%





В Волгоградской области за 2025 год цены на вторичное жилье выросло на 6,9%. Об этом сообщили в результате исследования «НДВ Супермаркет Недвижимости», опубликованному «РБК Недвижимость».

В декабре прошлого года средняя стоимость квадратного метра жилья в Волгограде составила 108,3 тысячи рублей. Отмечается, что это самый низкий показатель среди городов-миллионников.

Самый большой прирост стоимости квадратного метра в вторичном жилье за год был обнаружен в Москве - +34%, до 464 тыс. руб./кв. м. Также лидерами по увеличению стоимости стали Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург - +29,4%, до 223 тыс. руб./кв. м и +26,2%, до 161,6 тыс. и 258,3 тыс. руб. соответственно.