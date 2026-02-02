БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 31 украинских беспилотных летательных аппаратов.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 1 февраля до 7:00 2 февраля дежурными средствами ПВО уничтожены 31 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Белгородской области сбили 22 беспилотника. В Краснодарском крае были сбиты ещё 4, а в Ростовской области - два. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Однако режим беспилотной опасности в регионе вводился на три часа.