В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдом





В Волгограде ночь с 1 на 2 февраля стала для коммунальных служб одной из самых напряжённых в зимнем сезоне. На фоне резкого понижения температур после оттепели специалисты вынуждены мобилизовать все силы для борьбы с гололёдом на городских магистралях и пешеходных зонах.

По данным властей, в работах были задействованы 80 спецмашин, а также 200 представителей коммунальных служб. Для обработки дорог было использовано порядка 800 тонн песко-соляной смеси. В первую очередь внимание уделялось магистральным дорогам. При обработке пешеходных пространств в приоритете у специалистов были спуски и лестницы.

Отметим, расчистка и обработка улично-дорожной сети Волгограда продолжится и в дневное время. В мэрии обратились к жителям и гостям города с просьбой не бросать автомобили на краю проезжей части. Они не дают спецавтомобилям оперативно завершить намеченные работы.

