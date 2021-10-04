Экономика

Торговый комплекс в центре Волгограда купили с хорошим дисконтом

Экономика 04.10.2021 17:57
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04.10.2021 17:57


Пятиэтажное здание торгового центра "Царицынский пассаж" в центре Волгограда, которое выставляли на продажу за 406 миллионов рублей, продали за 165,5 миллиона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на итоговый протокол торгов, покупателем торгового центра стала Снежана Тюрина из Санкт-Петербурга. Основой вид деятельности покупателя - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 
Как ранее сообщало информагентство, в общей сложности на продажу было выставлено 10152 кв.м. торговых помещений и земельный участок площадью 4602 кв.м. Объект расположен в Центральном районе города по адресу: ул. Коммунистическая, 24. Здание торгового центра и земля принадлежали ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ". Решением арбитражного суда города Москвы эта компания 19 апреля 2016 года признана несостоятельной (банкротом).
По данным системы СПАРК, ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ" (ООО "ДДГ ЮНИТ") находится в стадии ликвидации. До 26 октября 2010 года компанией владел Олег Михеев - бывший депутат Госдумы РФ от Волгоградской области. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас 100% доли ООО "ДДГ ЮНИТ" принадлежит Екатерине Лазаревой.
Ранее "Царицынский пассаж" уже выставлялся на продажу, но тогда найти покупателя не удалось.
Фото: скриншот с Google Maps

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