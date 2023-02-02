В Волгограде по этажам распродают торговый центр

Экономика 02.02.2023 14:05
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02.02.2023 14:05
На продажу выставлены помещения трехэтажного торгово-офисного центра «Арго», расположенного на улице 7-ой Гвардейской в Центральном районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте бесплатных объявлений указана цена в размере 35 миллионов рублей. Однако, как поясняет продавец, это стоимость одного этажа торгового центра.
– Цена указана только за третий этаж площадью 612,6 кв.м и часть торговой галереи площадью 109 кв.м., – указывается в объявлении. – Продаются все этажи. Вы можете стать единоличным собственником целого здания либо приобрести недвижимость отдельными лотами по этажам.
Полная стоимость торгового центра не сообщается. Зданием владеют несколько собственников. Поясняется, что собственность распределена по этажам и у каждого независима от других частей здания.
Ранее, напомним, на продажу почти за 1 миллиард рублей был выставлен торгово-развлекательный центр «Европа Сити Молл». Четырехэтажное здание ТРК с парковкой также находится в Центральном районе Волгограда.
Фото: скриншот Яндекс.Карты
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