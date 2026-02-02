Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников Сталинграда

2 февраля на Аллее Героев в Волгограде губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда. Глава региона возложил венок к Вечному огню в день 83-й годовщины Победы в Сталинградской битве.





Участие в церемонии возложения венков и цветов также приняли депутаты, представители городской и областной власти, правоохранительных органов, ветеранских и общественных организаций.









Торжественным шагом перед Вечным огнем прошли военнослужащие роты почетного караула.









Ровно в полдень на Мамаевом кургане по традиции прозвучит «Выстрел памяти».

