После крупной аварии в поселке Светлый Яр в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, на месте ликвидации аварии находится прокурор Светлоярского района Инал Бисинов.

— По инициативе прокуратуры Волгоградской области по факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Расследование контролируется прокуратурой региона.

По итогам проведенной надзорной проверки установлено, 20 февраля 2023 произошел обвал канализационной трубы в рабочем поселке Светлый Яр. Для ликвидации аварии 21 февраля произведено отключение холодного водоснабжения поселка, в котором проживает более 11 000 жителей. По факту ненадлежащего содержания системы водоотведения прокуратурой Светлоярского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.





Сейчас к месту аварии привлекли дополнительную спецтехнику и персонал по указанию исполняющей обязанности прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой. Ситуация продолжает находиться на контроле облпрокуратуру до фактического устранения нарушений.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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