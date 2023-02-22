Расследования

Из-за коммунального ЧП в рабочем поселке Светлый Яр возбуждено уголовное дело

Расследования 22.02.2023 21:58
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22.02.2023 21:58


После крупной аварии в поселке Светлый Яр в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, на месте ликвидации аварии находится прокурор Светлоярского района Инал Бисинов.

— По инициативе прокуратуры Волгоградской области по факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Расследование контролируется прокуратурой региона. 

По итогам проведенной надзорной проверки установлено, 20 февраля 2023 произошел обвал канализационной трубы в рабочем поселке Светлый Яр. Для ликвидации аварии 21 февраля  произведено отключение холодного водоснабжения поселка, в котором проживает более 11 000 жителей. По факту ненадлежащего содержания системы водоотведения прокуратурой Светлоярского района внесено представление об устранении выявленных нарушений. 


Сейчас к месту аварии привлекли дополнительную спецтехнику и персонал по указанию исполняющей обязанности прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой. Ситуация продолжает находиться на контроле облпрокуратуру до фактического устранения нарушений. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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