



В Быковском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, вечером 21 сентября 2026 года сотрудники ДПС остановили в Быковском районе автомобиль «Газель», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование в районной больнице, куда он проследовал в сопровождении полицейских.

В медучреждении обвиняемый, выражая недовольство привлечением к административной ответственности, начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей. На требование инспектора ДПС прекратить противоправное поведение мужчина нанёс ему удар кулаком в лицо.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.