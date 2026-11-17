



В Волгоградской области планируют повысить ставки транспортного налога с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект уже направлен в областную Думу. Наиболее заметно рост затронет владельцев водного транспорта премиального сегмента – мощных яхт и гидроциклов.

Для яхт мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 160 до 200 рублей за лошадиную силу. Владельцы заплатят на 4 тыс. рублей больше, а максимальная сумма налога составит 20 тыс. рублей. Для яхт мощнее 100 л.с. ставка увеличится с 310 до 410 рублей за л.с. – рост на 13,5 тыс. рублей, максимальная сумма достигнет 60 тыс. рублей.

Ставка для гидроциклов мощностью до 100 л.с. вырастет с 210 до 250 рублей за л.с. (максимальная сумма – 25 тыс. рублей), для гидроциклов мощнее 100 л.с. – с 410 до 500 рублей (максимальная сумма – 75 тыс. рублей).

Для самого массового сегмента – машин мощностью до 100 л.с. – предусмотрено двухэтапное повышение: в 2027 году ставка вырастет с 14 до 19 рублей за л.с., а с 2028 года – с 19 до 25 рублей. В результате налог на автомобиль мощностью 90 л.с. увеличится в 2027 году на 450 рублей, а в 2028-м – ещё на 540 рублей.

Владельцы легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. с 2027 года будут платить 35 рублей за лошадиную силу вместо 30.

Физические лица уплачивают транспортный налог до 1 декабря года, следующего за отчётным. Таким образом, по новым ставкам владельцы заплатят до 1 декабря 2028 года. Отмечается, что транспортный налог – один из источников формирования дорожного фонда региона, средства которого идут на ремонт дорог, дворовых территорий и подъездов к ним.