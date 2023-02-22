Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру из-за коммунальной аварии









Сегодня, 22 февраля, в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за крупной аварии на канализационном коллекторе. Об этом, как передает ИА «Высота 102», несколько минут назад сообщила администрация Светлоярского района. Для ликвидации последствий аварии в Светлом Яру создан оперативный штаб.

- В связи с обрушением 20.02.2023 бетонного самотечного коллектора залегающего на глубине 6-7 м., между канализационными колодцами, по которому осуществляется сброс стоков с р.п. Светлый Яр (ориентировочно 1,5 км. от поста ГИБДД в сторону г. Волгограда), проводятся ремонтные работы на КНС-3. Так как коллектор самотечный, его отключить невозможно, для проведения на коллекторе ремонтных работ необходимо произвести откачку накопившихся стоков, - комментируют ситуацию районные власти.

С 20 февраля и по настоящее время, в том числе ночью, проводятся работы по откачке стоков. Чтобы работы были эффективными, с 8 утра 21 февраля в рабочем поселке отключено водоснабжение. Сейчас на объекте работают пять мотопомп, один трактор для откачки и один экскаватор. Три рабочие бригады коммунальщиков работают посменно. Для осуществления работы бригад в ночное время будет организовано освещение.

- Для ликвидации аварии будут привлекаться водолазы для установки заглушки в трубе водоотведения, после чего будут производиться земляные работы на участке обрушившегося коллектора с дальнейшей заменой трубы водоотведения, - сообщили в районной администрации.

Работы будут осуществляться круглосуточно до момента ликвидации.

Жителям поселка организован подвоз воды, который осуществляется по графику, согласованному с ЕДДС. Подвозной водой будет также обеспечиваться и ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ».

В администрации заверили, что прикладываются максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки справиться с аварией и обеспечить подачу ресурса жителям Светлого Яра.



