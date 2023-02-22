







Жители рабочего поселка Светлый Яр в Волгоградской области остались без воды из-за аварии.

– Вторые сутки поселок находится без питьевой воды. Внятную информацию о сроках подачи воды нам не дают. На официальных сайтах никакой информации нет, узнаем все из родительских чатов, куда перекидывают сообщения о том, что воды не будет минимум три дня. Правда это или нет, не знаем, – рассказали ИА «Высота 102» местные жители.

В родительских чатах, о которых говорят жители, сообщают, что отключение водоснабжения в рабочем поселке Светлый Яр продлено в связи с продолжением ремонтных работ на КНС-3.

Администрация Светлоярского района Волгоградской области еще 20 февраля опубликовала информацию о ремонтных работах на данной КНС.

– В связи с проведением ремонтных работ на КНС-3, 21.02.2023 планируется отключение холодного водоснабжения р.п. Светлый Яр ориентировочно с 8-00 до 16-00. Также сообщаем, что будет осуществляться подвоз воды спецтехникой, – говорится в сообщении.





















Места подвоза воды водовозками публикует местная газета «Восход». Районное СМИ сообщает, что водоснабжение поселка пытаются восстановить сотрудники «Кировского КЖ».

Сегодня, 22 февраля, в администрации Светлоярского района Волгоградской области какую-либо информацию о водоснабжении поселка получить не удалось.

– Никого нет, все на аварии, – сообщили в приемной главы района Владимира Фадеева.

Фото: из архива ИА «Высота 102» / читателей