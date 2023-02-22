Митинг-концерт в центре Волгограда посетили 5800 человек

В Волгограде на патриотический митинг-концерт, проходивший на верхней террасе Центральной набережной, 22 февраля пришли 5800 человек. Такую информацию озвучили в администрации региона по итогам мероприятия.

Напомним, что митинг в центре Волгограда проходил одновременно с концертом в Лужниках, начавшись в 15.00 по московскому времени. Несмотря на штормовой ветер, отмечающийся сегодня в областном центре, перед сценой на берегу Волги собрались студенты, представители политических партий, депутаты, военнослужащие, волонтеры, курсанты и др.