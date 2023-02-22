Несмотря на штормовой ветер: на митинг-концерт в центре Волгограда пришли сотни человек

В Волгограде патриотический митинг-концерт на верхней террасе Центральной набережной собрал несколько сотен человек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцев не остановил даже штормовой ветер, который в эти минуты бушует в областном центре.

Основная масса собравшихся, сообщает «Высота 102», – это по традиции студенты волгоградских вузов, а также представители различных политических партий, о чем свидетельствуют развевающиеся на ветру флаги.





Как и было объявлено накануне организаторами, участниками праздничного мероприятия стали также военнослужащие, в том числе участники СВО, волонтеры и активисты, работающие на новых территориях в рамках гуманитарных миссий, врачи, поэты и артисты. К волгоградцам со сцены обратились с приветственными словами обратились военнослужащие, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, Общероссийского народного фронта.









На митинг-концерте выступили творческие коллективы, среди которых солисты МУК «Волгоградконцерт», хор Волгоградского кадетского корпуса СК РФ им. Ф.Ф. Слипченко, ансамбли «Музакадемия» и ГУ МВД России.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»