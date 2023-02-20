Завод «Метеор» в Волжском наказали за угрозу срыва оборонного заказа

Расследования 20.02.2023 11:12
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20.02.2023 11:12
Арбитражный суд и суд общей юрисдикции признали законными решение и постановление Волгоградского УФАС в отношении АО «Завод Метеор» за нарушение им антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, АО «Завод Метеор», являясь единственным поставщиком определённых комплектующих, в отсутствие каких-либо технических и экономических обоснований уведомило ООО НПП «Метеор Курс» об одностороннем отказе от исполнения договора поставки указанных изделий. В результате этих действий возникла угроза неисполнения государственного оборонного заказа.
При рассмотрении дела нарушитель не представил объективного и разумного обоснования для прекращения поставки комплектующих. Такие действия АО «Завод Метеор» по направлению уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора поставки были квалифицированы антимонопольным органом по п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ (необоснованное прекращение производства товара).
Комиссия УФАС вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства, а должностное лицо АО «Завод Метеор», подписавшее указанное уведомление, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ.
Руководство предприятия не согласилось с решением о нарушении антимонопольного законодательства и постановлением о наложении штрафа и обратились в суд.
Однако арбитражные суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность решения УФАС. Волжский городской суд также признал справедливым привлечение должностного лица АО «Завод Метеор» к административной ответственности.
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