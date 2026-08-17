



17 августа вечером в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующие уведомления через смс и ведомственное приложение начало рассылать МЧС России.

- Экстренная информация РСЧС: «БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ» на территории Волгоградской области. Объявлена в 21:31 17.08.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, - подчёркивается в оповещении.

Отметим, соблюдать эти правила волгоградцам и гостям региона рекомендуется до полной отмены особого режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»