Волгоградцы получат выплаты к 1 Сентября: кто и сколько





В преддверии нового учебного года семьи Волгоградской области получат ежегодную выплату на подготовку детей к школе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на профильный комитет обладмина, её размер в 2026 году составляет 1 408 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Есть лишь одно условие – на выплаты могут рассчитывать лишь многодетные семьи.

Как сообщили в комитете социальной защиты населения, начисление пособий уже произведено в автоматическом режиме Государственным казённым учреждением «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области». Семьям не нужно подавать дополнительные заявления – выплата перечисляется беззаявительно.

Отметим, что выплата к школе – одна из трёх мер поддержки, которые регион предоставляет многодетным семьям. Также в 2026 году действуют ежемесячная выплата на оплату коммунальных услуг в размере 1 926 рублей и ежеквартальная выплата — 368 рублей на каждого ребёнка (включая совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно, а также детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности).

Специалисты напоминают, что ежегодная школьная выплата традиционно перечисляется в третьем или четвёртом квартале. В этом году она поступит семьям в августе – как раз к началу учебного сезона.

Между тем, отметим, накануне 1 Сентября ежегодно звучат призывы утвердить в России для всех семей выплаты к началу учебного года. Напомним, такую меру в стране реализовывали во время пандемии Covid-19 и она стала действенным инструментом поддержки российских семей, для многих из которых сборы детей в школу становятся тяжелой в финансовом плане задачей.

Сегодня, 17 августа, к проблеме вернулся депутат Госдумы Сергей Миронов, предложивший утвердить выплаты в зависимости от социального статуса российских семей.

– Предлагаю каждый год выплачивать пособие семьям с детьми к 1 сентября: 31,3 тысячи рублей – для каждого школьника, 47 тысяч рублей – малоимущим, 54,9 тысячи рублей – малоимущим семьям с детьми-инвалидами, – цитата из заявления депутата.

По оценкам экспертов, добавляет политик, средняя стоимость набора для первоклассника без учета техники составляет в 2026 году 31,3 тысячи рублей, а по данным ВЦИОМ, реальные траты родителей на одного школьника превышают 52 тысячи рублей.