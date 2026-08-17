



В Волгоградской области предприятия увеличили производство пищевых продуктов до 92,4 млрд рублей. По этому показателю регион замкнул тройку субъектов ЮФО, нарастив объём отгрузок на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За шесть месяцев волгоградские заводы выпустили 9 тыс. тонн (+25% к прошлому году) колбасных изделий и 20,3 тыс. тонн (+6,5%) мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Порядка 15,5 тыс. тонн (+18,5%) произведено молока и 33,7 тыс. тонн (+8,6%) хлебобулочных изделий.

В плюсе и производство подсолнечного масла. Рост составил 36,5% до 207,2 тыс. тонн. В два раза выросло производство круп до 0,8 тыс. тонн и производство комбикормов до 197,3 тыс. тонн (+3,6%).

Фото из архива ИА «Высота 102»