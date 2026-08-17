



С 14 по 16 августа в Волгоградской области прошёл отборочный этап II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа», в котором принимали участие более 200 курсантов из 18 регионов России. Команда «Сталинград» показала лучший результат – 1 час 7 минут.

Серебряный призёр соревнований – из Республики Татарстан – отстал от волгоградцев почти на 5 минут (1:11). Третье место заняла Чувашская Республика (1:16), четвёртое – Тюменская область (1:21).





Директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко высоко оценил подготовку волгоградской команды.

– Ребята были заряжены, несколько месяцев упорно тренировались и поэтому выступили достойно. Отдельно хочу отметить вклад губернатора Андрея Ивановича Бочарова в воспитание подрастающего поколения и создание необходимой материально-технической базы. В Волгоградской области созданы все условия, чтобы дети занимались, развивались и побеждали, – отметил Шевченко.





Дистанция длиной 5 км включала 15 сложнейших этапов. Участникам предстояло пройти испытания по тактической и огневой подготовке, тактической медицине и первой помощи, топографии и выживанию, управлению БПЛА, снайпингу и РХБЗ.

Одним из самых зрелищных этапов стало форсирование брода, потребовавшее от команд максимальной концентрации и слаженности.

Заключительный этап соревнований «Путь ВОИНа» пройдёт с 5 по 13 сентября в районе Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Волгоградская команда «Сталинград» будет представлять регион в финале.

Фото: центр «Воин»