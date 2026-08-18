Волгоградцев предупредили о фейковых компенсациях на «Госуслугах»

В Волгоградской области, как и по всей России, зафиксирована рассылка ложных уведомлений о выплате компенсации за инфляцию через портал «Госуслуги». Эксперты предупреждают: за этим стоит мошенническая схема.

Как пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с РИА Новости, фишинговый ресурс создан для сбора персональных данных пользователей, включая сведения из банковских и финансовых приложений. Официальный портал госуслуг не требует ввода финансовых данных через сторонние страницы.

Эксперт советует жителям региона обращать внимание на адрес электронной почты отправителя, не переходить по непроверенным ссылкам, проверять информацию на официальном портале госуслуг и не вводить финансовые данные на подозрительных сайтах.