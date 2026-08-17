Арбузный фестиваль в Камышине – 2026: программа на 22 августа

В субботу, 22 августа, в парке «Топольки» города Камышина Волгоградской области пройдёт ежегодный арбузный фестиваль «Зело отменный плод!». Гостей ждут шествие Царя Полосатика, конкурсы, ярмарка, гастрономические площадки и праздничный фейерверк.
Праздник начнётся в 10:00 с костюмированного шествия Царя Полосатика XVIII от Центра культуры и досуга «Дружба» по улице Пролетарской до парка «Топольки».
В 10:45 гостей ждёт театрализованная встреча с Петром I, а в 11:00 состоится официальное открытие фестиваля.
С 10:00 до 14:00 на главной сцене будет проходить концертно-развлекательная программа. С 14:00 до 17:00 – перерыв.
Вечером гостей фестиваля ждёт продолжение: с 17:00 до 18:30 – конкурс «Карнавальный променад», а с 18:30 до 21:00 – праздничный концерт.
На протяжении всего дня – с 10:00 до 19:00 – будут работать ярмарка, развлекательные и гастрономические площадки, аттракционы.
В программе также ожидается сразу несколько конкурсов для участников разного возраста:
– «Арбузные малыши» (10:30) – конкурс детских колясок;
– «Арбуз-экспо 2026» (11:15) – состязание на самый большой арбуз;
– «Большие арбузные гонки» (12:00) – соревнования на малой сцене;
– «Карнавальный променад» (17:00) – костюмированное шествие.
Награждение победителей пройдёт на главной сцене фестиваля в парке с 12:00 до 14:00.
Завершится фестиваль ярким фейерверком – его запустят в 21:00 на Бородинском мосту.