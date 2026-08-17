



91 год назад, 17 августа 1935 года, Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об открытии Сталинградского медицинского института. Инициатором создания вуза выступили рабочие завода «Красный Октябрь». Сегодня Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России – один из ведущих медицинских вузов страны, объединяющий образование, науку и клиническую практику.

От первого набора до ордена Трудового Красного Знамени

Первые занятия в волгоградском медвузе начались 1 октября 1935 года. Тогда в институте было восемь кафедр и один лечебный факультет, а на первый курс поступили 172 студента. Первый выпуск врачей состоялся в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны подготовка кадров не прекратилась. В 1941 году институт досрочно выпустил более 670 врачей. Студенты и преподаватели работали в эвакуационных госпиталях, а более тысячи студентов младших курсов строили оборонительные рубежи под Сталинградом.

Во время Сталинградской битвы здания института были полностью разрушены. Однако уже 1 сентября 1943 года Совнарком СССР распорядился возобновить занятия. К началу учебного года поступило более 1400 заявлений, а к занятиям приступили 660 студентов.





В 1960–1970-е годы в вузе открылись стоматологический и педиатрический факультеты, начался приём иностранных студентов, была построена восьмиэтажная пристройка к главному корпусу, спортивные объекты и два общежития. 2 октября 1985 года институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке кадров и развитии здравоохранения.

Развитие в новейшей истории

В 1990-е годы появились Научно-исследовательский институт фармакологии, факультет последипломного образования и фармацевтический факультет. В 2001 году открылся медико-биологический факультет, а в 2003 году институт получил статус университета. В 2006 году начала работу Многопрофильная клиника № 1 и клиника семейной медицины.

В 2012 году к ВолгГМУ присоединился Пятигорский медико-фармацевтический институт, что сделало университет одним из крупнейших медицинских и фармацевтических вузов России по числу студентов.





Наука и инновации

В 2018 году открылся Научный центр инновационных лекарственных средств с десятью лабораториями. Учёными ВолгГМУ создано пять новых препаратов, разработано 28 молекул. Препарат «Дипиарон» для лечения сахарного диабета второго типа получил разрешение на клинические испытания, а анальгетик РУ‑1205, не вызывающий зависимости, получил поддержку Агентства стратегических инициатив.

В 2021 году начал работу Центр электронного медицинского образования с 384 единицами симуляционного оборудования. В 2025 году в учебный процесс внедрены симуляторы виртуальной реальности. В том же году защищена первая в Волгоградской области кандидатская диссертация по биоинформатике, посвящённая применению искусственного интеллекта для поиска противотревожных препаратов.



