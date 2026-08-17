Новый вид судебных экспертиз внедряют в Волгограде





В Волгограде на базе структурного подразделения государственного судебно-экспертного учреждения ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России организовали производство нового вида судебных экспертиз – исследований минералов и изделий из них. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель подразделения Евгений Попов, для проведения таких экспертиз будут задействовать новое спецоборудование: геммологический комплекс «AVRORA-VS», полярископ, рефрактометр, тестеры и геммологический микроскоп.

По словам Попова, объектами экспертизы могут выступать природные огранённые и неогранённые камни, жемчуг, янтарь, синтетические аналоги и имитации природных камней, поделочные камни, горные породы, а также изделия из них и камни в виде вставок в ювелирных изделиях.

Эксперты будут определять виды и назначения камней (являются ли они огранёнными или неогранёнными, драгоценными или полудрагоценными, ювелирными), устанавливать наличие вставок в изделиях (или отдельных камней) и их принадлежность к неорганическим или органическим материалам.

Исследование может также проводиться для установления принадлежности двух и более объектов к единому целому, а также для выяснения причин разрушения камней.

Дополнительную информацию о порядке проведения данной экспертизы можно получить на сайте ведомства.