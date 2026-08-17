В аэропорту Волгограда задерживаются московские авиарейсы





Вечером 17 августа, на фоне очередной попытки ВСУ ударить БПЛА по московскому региону, в аэропорту Волгограда произошли корректировки в расписании прилёта и отправления самолётов. В воздушной гавани задерживаются столичные авиарейсы.

С 21:20 на 22:40 отложено прибытие в Волгоград рейса № DP 6967 компании «Победа». Это же судно покинет региональный центр с часовой задержкой. Вылет пока запланирован на 22:50, однако отправление может быть повторно скорректировано в зависимости от текущей ситуации.

Отметим, по данным Росавиации, в настоящее время в Московском регионе ряд аэропортов работает с ограничениями.