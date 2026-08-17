



В Красноармейском районе Волгограда суд поддержал местного жителя, работавшего на складе «Вайлдберриз». Мужчина без объяснения причин был отстранён от трудовой деятельности.

- 1 июня 2026 года в общем чате работодателя поступило СМС-уведомление о недопуске истца к смене. Когда в этот же день Иван Т. пришел на работу, оказалось, что он действительно не был допущен к трудовым обязанностям. Он обратился к работодателю с претензией, которая осталась без ответа, что послужило основанием для обращения в суд с иском, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Примечательно, что ровно три года назад федеральная площадка точно также пыталась незаконно рассчитать мужчину, однако и тогда за грузчика заступился суд.

В рамках нового разбирательства опрошенные свидетели подтвердили, что мужчина, как и положено, пытался пройти на рабочее место, однако не смог это сделать из-за не срабатывающей карточки. Руководство велело ждать сотрудников безопасности, однако к мужчине никто так и не вышел. При этом никаких доказательств наличия оснований для отстранения волгоградца работодатель предоставить не смог.

Отметим, решением Красноармейского районного суда на организацию была возложена обязанность допустить заявителя к работе и выплатить мужчине за вынужденные прогулы зарплату в размере 100 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.